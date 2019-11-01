Москва, , 10:18 — REGNUM В российско-американском диалоге по стратегической стабильности не наблюдается прогресса. Об этом 1 ноября в интервью телеканалу «Россия-24» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, Россия делает достаточное количество попыток по вовлечению США в равноправный диалог, однако реакция американской стороны «совсем не обнадеживающая».

«Так что прогресса в российско-американском диалоге по важнейшей теме стратегической стабильности пока не наблюдается», — заявил Сергей Лавров.

Также глава МИД РФ отметил, что не наблюдается особых успехов и в диалоге по созданию делового совета России и США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что Россия не планирует создания военного союза с Китаем.