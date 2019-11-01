Москва, , 10:12 — REGNUM В марте 2020 года в Москве на специальной встрече с участием представителей министерств финансов и финансовых регуляторов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также банковского и экспертного сообществ рассмотрят вопрос о переходе на взаиморасчёты в национальных валютах. Об этом сообщал заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

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По его словам, которые цитирует ТАСС, на этом пути есть определённые трудности. Прежде всего, они связаны с расхождениями в уровне экономического потенциала стран ШОС, а также недостаточным развитием инфраструктуры рынков.

«В связи с этим ведётся разработка соответствующей дорожной карты», — уточнил Приходько.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в ходе встречи с лидерами Монголии и Китая Халтмаагийн Баттулгой и Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке президент РФ Владимир Путин предложил Монголии и Китаю воспользоваться системой передачи финансовых сообщений Банка России для развития расчётов в национальных валютах. По словам главы государства, этот шаг был бы очень полезен в условиях нестабильности на мировых финансовых рынках.

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Напомним, 1−2 ноября в Ташкенте состоится очередное заседание Совета глав правительств стран ШОС. Участие в нём примет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы реализации ранее договорённостей, расширения нормативно-правовой базы торгово-экономического сотрудничества в рамках организации.

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