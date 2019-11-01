Махачкала, , 10:17 — REGNUM Руководитель управления Федерального казначейства по Дагестану Сайгидгусейн Магомедов, вероятно, покинет свой пост в ближайшее время. Отставку чиновника накануне, 31 октября, анонсировал глава региона Владимир Васильев в ходе работы сессии парламента республики.

«Принято решение об укреплении этого участка работы. <…> Насколько мне известно, он [Магомедов] написал заявление руководителю Министерства финансов России, но, видимо, нужно будет ускорить этот процесс» — цитирует главу Дагестана его пресс-служба.

На сессии депутат от партии КПРФ Салих Гаджиев раскритиковал работу Сайгидгусейна Магомедова. По его словам, на имя парламентариев поступают многочисленные жалобы от получателей бюджетных средств — предпринимательского сообщества.

Владимир Васильев назвал оценку деятельности республиканского казначейства справедливой и заявил, что у него самого имеется немало претензий к работе Магомедова.

Отметим, что 58-летний Сайгидгусейн Магомедов руководит дагестанским управлением казначейства более 20 лет — с сентября 1997 года. По данным местных СМИ, ранее он дважды рассматривался в качестве претендента на должность руководителя республики.

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