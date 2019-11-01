Киев, , 10:19 — REGNUM Глава правительства Украины Алексей Гончарук призвал скептиков поверить в рост украинской экономики на 40% за ближайшие пять лет, сообщил 31 октября телеканал «1+1».

"Всё вообще начинается с мечты. Я хочу сказать людям: просто поверьте», — заявил он.

Гончарук рассказал, что высокие темпы роста украинской экономики удастся добиться за счёт иностранных инвестиций.

«Мы намерены много работать. Я хочу сказать людям: просто поверьте. К власти на Украине пришло новое поколение, и оно мыслит совершенно иначе», — сказал он.

Премьер-министр Украины добавил, что уже в ноябре украинская делегация отправится в Брюссель для подписания соглашения со Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития на сумму $300 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что Гончарук практически полностью повторяет слова бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Например, как и Яценюк, он заявил, что на Украине уничтожена коррупция.

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