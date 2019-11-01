Нур-Султан, , 10:07 — REGNUM Посольство Израиля в Казахстане, а также другие израильские дипломатические миссии по всему миру возобновили свою работу. Об этом говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что министерство иностранных дел Израиля и министерство финансов планируют продолжить переговоры по вопросу финансирования дипломатических ведомств.

Напомним, 30 октября посол Израиля в Казахстане Лиат Вексельман заявила, что все израильские посольства по всему миру приостановили свою работу. Это произошло по причине нарушения министерством финансов Израиля соглашений с израильскими дипломатами.

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