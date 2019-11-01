Москва, , 10:05 — REGNUM Скорее всего, президент США Дональд Трамп не уступит своим оппонентам, не позволит им довести процедуру импичмента до конца и будет биться до победного финала, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

Политолог обратил внимание на то, что после того как прежний президент США Ричард Никсон ушёл в отставку из-за обвинений, грозивших ему импичментом, Республиканская партия не могла оправиться от этого поражения достаточно долго. Теперь эта ситуация может повториться, если импичмент Трампу всё-таки будет объявлен. Однако Шаповалов подчеркнул, что нижняя Палата представителей Конгресса США контролируется демократами, а верхняя — республиканцами.

«И если мы подходим с формальной точки зрения и считаем, что демократы поддержат импичмент, а республиканцы — нет, то никаких шансов у импичмента быть не может. По определению, — сказал Шаповалов. — В то же самое время мы знаем, что некоторые республиканцы далеко не являются симпатизантами Трампа и вполне способны проголосовать за импичмент. Поэтому ситуация неопределённая. Нижняя палата, скорее всего, поддержит импичмент, и дальше всё будет зависеть от Трампа и его команды. Если он, как Никсон, капитулирует и сложит с себя полномочия, то соответственно импичмент достигнет свой цели. Но скорее всего, он поведёт себя как Клинтон, который принял бой и выиграл в Сенате. С учётом характера и действий Дональда Трампа, который является настоящим бойцом, можно предположить, что он не уступит своим оппонентам и не позволит им довести импичмент до конца и будет биться до победного финала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп должен быть подвергнуть импичменту. Трампа подозревают в попытке давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы было проведено расследование в отношении бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.

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