Москва, 1 ноября 2019, 10:05 — REGNUM Скорее всего, президент США Дональд Трамп не уступит своим оппонентам, не позволит им довести процедуру импичмента до конца и будет биться до победного финала, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Политолог обратил внимание на то, что после того как прежний президент США Ричард Никсон ушёл в отставку из-за обвинений, грозивших ему импичментом, Республиканская партия не могла оправиться от этого поражения достаточно долго. Теперь эта ситуация может повториться, если импичмент Трампу всё-таки будет объявлен. Однако Шаповалов подчеркнул, что нижняя Палата представителей Конгресса США контролируется демократами, а верхняя — республиканцами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп должен быть подвергнуть импичменту. Трампа подозревают в попытке давления на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы было проведено расследование в отношении бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.
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