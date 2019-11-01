Ташкент, , 09:54 — REGNUM Вопросы мирного урегулирования ситуации в Афганистане обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщили 1 ноября в пресс-службе МИД республики.

В рамках встречи, которая прошла 31 октября в Ташкенте, стороны уделили особое внимание совместной борьбе с современными вызовами и угрозами, а также расширению партнерства в военной и военно-технической сферах.

Президент Узбекистана отметил, что в последнее время наблюдается динамичное развитие узбекско-российских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев находится с рабочим визитом в странах Туркестана. Ранее он посетил Таджикистан.

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