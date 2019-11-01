Москва, , 09:52 — REGNUM На сегодняшний день уже накоплен объёмный портфель заявок на присоединение к деятельности Шанхайской организации сотрудничества в том или ином качестве. Вопрос расширения организации стоит на повестке дня. Об этом на брифинге в преддверии заседания Совета глав правительств стран ШОС заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

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Он отметил, что первый этап присоединения к организации новых стран прошёл успешно. В настоящее время официальные обращения по поводу членства в организации поступили от Ирана в 2008 году и Афганистана в 2015 году.

«Монголия проявляет заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия с ШОС. Есть и желающие повысить свой статус с партнёра по диалогу до наблюдателя», — уточнил Приходько.

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«Безусловно, необходимо держать в уме тему нового раунда расширения, — считает первый замруководителя аппарата правительства РФ. — Это позволило бы заполнить «белые пятна» на карте ШОС и придало бы новый импульс сотрудничеству».

Как сообщало ИА REGNUM, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

Добавим, что 1−2 ноября в Ташкенте состоится очередное заседание Совета глав правительств стран ШОС, участие в котором примет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы реализации ранее договорённостей, расширения нормативно-правовой базы торгово-экономического сотрудничества в рамках организации.