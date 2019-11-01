На сегодняшний день уже накоплен объёмный портфель заявок на присоединение к деятельности Шанхайской организации сотрудничества в том или ином качестве. Вопрос расширения организации стоит на повестке дня. Об этом на брифинге в преддверии заседания Совета глав правительств стран ШОС заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Он отметил, что первый этап присоединения к организации новых стран прошёл успешно. В настоящее время официальные обращения по поводу членства в организации поступили от Ирана в 2008 году и Афганистана в 2015 году.