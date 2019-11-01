На сегодняшний день в участниками ШОС являются: Россия, Киргизия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан.
Кроме того, есть страны-наблюдатели: Белоруссия, Афганистан, Монголия, Иран.
Напомним, ШОС основана в 2001 году.
В правительстве РФ рассказали о работе по расширению ШОС
На сегодняшний день уже накоплен объёмный портфель заявок на присоединение к деятельности Шанхайской организации сотрудничества в том или ином качестве. Вопрос расширения организации стоит на повестке дня. Об этом на брифинге в преддверии заседания Совета глав правительств стран ШОС заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Он отметил, что первый этап присоединения к организации новых стран прошёл успешно. В настоящее время официальные обращения по поводу членства в организации поступили от Ирана в 2008 году и Афганистана в 2015 году.
На заседание в Ташкент направился и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Напомним, что Белоруссия является наблюдателем в ШОС.
Переход стран ШОС на расчёты в нацвалютах обсудят в Москве
В марте 2020 года в Москве на специальной встрече с участием представителей министерств финансов и финансовых регуляторов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также банковского и экспертного сообществ рассмотрят вопрос о переходе на взаиморасчёты в национальных валютах. Об этом сообщал заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Он отметил существующие на этом пути трудности, которые связаны с расхождениями в уровне экономического потенциала стран ШОС, а также недостаточным развитием инфраструктуры рынков.
«В связи с этим ведётся разработка соответствующей дорожной карты», — уточнил Приходько.
Заседание Совета глав правительств государств — участников Шанхайской организации сотрудничества состоится в Ташкенте 2 ноября. В нём примет участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.