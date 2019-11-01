Москва, , 09:45 — REGNUM Процедура импичмента президента США Дональда Трампа, запущенная Палатой представителей Конгресса США, это элемент избирательной кампании Демократической партии, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«У демократов достаточно плохое положение. Их нынешний лидер Джо Байден, скорее всего, сойдёт с дистанции по причине тех обвинений, которые уже сейчас широко распространяются в Америке по поводу его деятельности на Украине, — сказал политолог. — Байден при всех его минусах является на сегодняшний день более-менее консолидированной фигурой для демократов. Фигурой, которая имеет авторитет и большой политический бэкграунд. В случае если Байден перестанет быть кандидатом, у демократов нет другого кандидата, который мог бы конкурировать с Трампом».

Иными словами, как пояснил Шаповалов, как только избирательная кампания начнёт входить в активную фазу, то есть к началу 2020 года, Трамп и его команда нанесут последний завершающий удар по репутации Байдена, и это может похоронить Демократическую партию на предстоящих выборах. Понимая все последствия этого, демократы пытаются использовать последний шанс вывести Трампа из игры до того, как тот выведет из игры Байдена.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 31 октября 2019 года «за» начало общественных слушаний по процедуре импичмента проголосовали 232 представителя. 196 выступили против.

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