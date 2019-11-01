Киев, 1 ноября 2019, 09:47 — REGNUM У министерства внутренних дел Украины хватает сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок во всех населённых пунктах, которые находятся в зоне разведения сил в Донбассе, заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян, сообщил 31 октября телеканал «1+1».
Чиновника спросили, готовы ли полицейские обеспечить порядок в десятках населённых пунктах по типу Золотого, где в данный момент проходит разведение сил.
Он также описал ситуацию в Золотом.
Напомним, в Золотом находится банда украинских националистов, члены которой не скрывают, что они вооружены.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Троян рассказал, что порядок в Золотом обеспечивают усиленные патрули Национальной полиции и Нацгвардии Украины.
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