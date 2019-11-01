Киев, , 09:47 — REGNUM У министерства внутренних дел Украины хватает сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок во всех населённых пунктах, которые находятся в зоне разведения сил в Донбассе, заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян, сообщил 31 октября телеканал «1+1».

Чиновника спросили, готовы ли полицейские обеспечить порядок в десятках населённых пунктах по типу Золотого, где в данный момент проходит разведение сил.

«У министерства внутренних дел, поверьте, хватит возможности и сил на обеспечение порядка. У нас хватит. По нашим расчетам, всего хватает», — рассказал Троян.

Он также описал ситуацию в Золотом.

«У нас здесь находятся усиленные патрули, мобильные группы, Нацгвардия, ещё есть группы быстрого реагирования, и на любой вызов приезжает следственно-оперативная группа. Также у нас работает отдел полиции, который открыт в центре самого Золотого. В Катериновке такая же ситуация: есть патрули, и мы работаем каждый день, я отсюда не выхожу», — отметил чиновник.

Напомним, в Золотом находится банда украинских националистов, члены которой не скрывают, что они вооружены.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Троян рассказал, что порядок в Золотом обеспечивают усиленные патрули Национальной полиции и Нацгвардии Украины.

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