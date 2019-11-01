Москва, , 09:30 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев 3−4 ноября посетит Бангкок. Он примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, сообщается на сайте правительства РФ.

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Также Медведев выступит на 14-м Восточноазиатском саммите (ВАС). Участники обсудят вопросы сотрудничества в приоритетных сферах, в частности цифровые технологии

На полях двух саммитов глава правительства России проведёт ряд двусторонних встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук и его супруга возглавят высокопоставленную вьетнамскую делегацию для участия в 35-м саммите АСЕАН.

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