Москва, , 10:00 — REGNUM Рабочий визит председателя ПА ОДКБ, спикера Госдумы Вячеслава Володина в Армению состоится 4−5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин примет участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

«На полях» запланированы двусторонние встречи.

Пленарное заседание ПА ОДКБ состоится 5 ноября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заседание Совета ПА ОДКБ прошло 20 мая 2019 года в Бишкеке. Парламентарии обсудили ситуацию в регионах, меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также сближение законодательства стран-участниц ОДКБ.

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