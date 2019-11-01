Дамаск, , 09:28 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад назвал президент США Дональда Трампа лучшим из американских президентов, так как последний честно говорит о своих намерениях. Об этом он заявил 1 ноября в интервью сирийским спутниковым телеканалам Syria и El-Ihbariye.

«Трамп — лучший американский президент. Не потому, что его политика носит серьезный характер, а потому, что он более прозрачен (в своих намерениях)», — заявил сирийский лидер.

Также он рассказал, что Трамп озвучивает реальную американскую политику, когда говорит, что США хотят нефть, избавиться от кого-либо или о своём намерении оказать услугу за деньги.

«Что может быть лучше понятного противника?», — сказал Башар Асад.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердило смерть своего лидера Абу Бакра аль-Багдади и пообещало отомстить США за него.