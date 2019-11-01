Пхеньян, , 09:26 — REGNUM Пхеньян сообщил об успешных испытаниях реактивных систем залпового огня большого калибра, сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).

Согласно опубликованным данным, проверка системы непрерывного огня проводилась Академией оборонных наук КНДР.

Известно, что в ходе данных испытания северокорейцы проверили технические данные и боевую мощь системы, способную уничтожить «группировки врага» с помощью внезапного удара.

Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен испытаниями, уточняет ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября две баллистические ракеты были запущены из Северной Кореи. Дальность полета снарядов составила 370 км, а высота — 90 км.