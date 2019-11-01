Канберра, , 09:25 — REGNUM Китайские инвесторы продолжают прилагать все усилия для того, чтобы получить контроль над месторождениями редкоземельных металлов по всему миру, заявил экономический обозреватель Дэвид Урен в статье для издания The Strategist.

«Китайские инвесторы продолжают вести активную деятельность, чтобы получить контроль над редкоземельными месторождениями по всему миру, в том числе в Австралии, в которой действуют такие компании, как Arafura и Northern Minerals», — заявил Урен.

Автор статьи отметил, что господство Китая в отрасли редкоземельных металлов (РЗМ) стало следствием 40-летней кампании, проводимой китайским государством, добавив, что теперь «на долю Китая приходится от 80% до 90% добычи и переработки редкоземельных металлов, а также использования РЗМ в производстве конечной продукции».

Напомним, Китай, который на протяжении длительного периода времени занимает первое место по производству и потреблению РЗМ, в 2018 году, неожиданно, стал и самым крупных импортёром РЗМ в мире. Объёмы импорта в 2018 году были примерно в 10 раз выше, чем до 2015 года.

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