Вашингтон, 1 ноября 2019, 09:23 — REGNUM Стремясь получить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии, президент США Дональд Трамп может преследовать двойную цель, заявил руководитель некоммерческой организации Middle East Center for Reporting and Analysis (MECRA) Сет Дж. Францман в статье для издания The National Interest.
По словам эксперта, складывается картина, согласно которой американская политика ставит перед собой меньшие цели в Сирии, но возникший стратегический коридор, может быть использован США в рамках переговоров с Россией, сирийским режимом и Ираном.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МИД РФ заявили, что решение Соединённых Штатов установить контроль над нефтяными скважинами, расположенными на северо-востоке Сирии, является незаконным и противоречит нормам международного права.
Читайте также: Асад считает Трампа лучшим президентом США