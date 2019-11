Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Стремясь получить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии, президент США Дональд Трамп может преследовать двойную цель, заявил руководитель некоммерческой организации Middle East Center for Reporting and Analysis (MECRA) Сет Дж. Францман в статье для издания The National Interest.

«Установление контроля над нефтяными месторождениями позволит создать треугольник влияния США в области, расположенной вдоль реки Евфрат и простирающейся до иракской границы. Данная область находится прямо напротив того места, где Иран якобы строит большую базу в Абу-Кемале, расположенным рядом со стратегическим пограничным переходом на иракской границе», — заявил Францман.

По словам эксперта, складывается картина, согласно которой американская политика ставит перед собой меньшие цели в Сирии, но возникший стратегический коридор, может быть использован США в рамках переговоров с Россией, сирийским режимом и Ираном.

«Трамп может преследовать двойную цель: заключить сделку с Россией по Сирии и оказать давление на Иран, заставив его сократить своё присутствие в обмен на расширение площади подконтрольных правительству Сирии нефтяных месторождений», — добавил Францман.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МИД РФ заявили, что решение Соединённых Штатов установить контроль над нефтяными скважинами, расположенными на северо-востоке Сирии, является незаконным и противоречит нормам международного права.

