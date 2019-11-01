Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Республиканцы нашли способ превратить минусы президента США Дональда Трампа в один большой плюс, заявил политический обозреватель Генри Олсен в статье для издания The Washington Post.

«В ходе предвыборной кампании республиканцы будут стоять на том, что грубая сила — это именно то, что нужно стране, поскольку только она способна изменить Вашингтон. Тот факт, что республиканцы решили сделать ставку именно на это, говорит о том, что они знают, как получить сок из тех плодов, которые им дал Трамп», — заявил Олсен.

По словам эксперта, даже ведущие демократы оценили эффективность рекламного предвыборного ролика Трампа, ключевым аргументом которого стало то, что президент США — это «не Мистер Хороший Парень, но иногда нужен Дональд Трамп, чтобы изменить Вашингтон».

«Вся эффективность ролика заключается в последней фразе, поскольку она превращает самый большой минус Трампа в жирный плюс. Говорится, что он (вставьте уничижительное слово), но наш (опять уничижительное слово)», — добавил Олсен.

Те граждане США, которые не поддерживают политику Трампа, но скептически относятся к импичменту, могут прийти к выводу, что «дьявол, которого они знают, может оказаться лучше дьявола, которого они не знают», считает Олсен.

«Всё это, в сочетании с постоянным вниманием к насущным проблемах и призывами к сотрудничеству на фоне неизбежного оправдательного приговора со стороны Сената, может с лёгкостью смешать все карты демократам и ненавистникам Трампа, которые поверили в то, что наконец-то они поймали свою жертву», — заключил обозреватель.

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