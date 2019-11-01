Лондон, , 09:15 — REGNUM Британская компания Lapwing Advisers Ltd планирует инвестировать $300 млн в создание в Узбекистане центра хранения и обработки данных, сообщили в пресс-службе МИД республики.

В конце октября посол Узбекистана в Великобритании Саид Рустамов провел переговоры с исполнительным директором компании Дермотом Майесом. Стороны обсудили практическую реализацию проекта по созданию центра хранения данных.

Майес отметил, что британская компания завершает этап формирования консорциума участников и инвесторов проекта, куда войдут еще одна британская и японская компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября посол Узбекистана в Нидерландах Дильер Хакимов встретился с генеральным директором EPAM Systems Николаем Фроловым. Представитель американской IT-компании выразил заинтересованность в усилении сотрудничества.

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