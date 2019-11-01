Пермь, , 09:15 — REGNUM В Калининградской области 31 октября состоялось заседание президиума Госсовета РФ под председательством президента России Владимира Путина, где рассмотрели задачи регионов в сфере здравоохранения. Речь шла об ускорении темпов строительства объектов здравоохранения и повышенной ответственности подрядчиков. Ситуация оказалась близка Пермском краю, где пришлось расторгнуть договор с подрядной организацией, которая реализовывала проект по строительству детской поликлиники в Перми.

Губернатор Пермского края Максим Решетников привёл в качестве примера прекращение строительства детской поликлиники в Перми из-за вынужденного расторжения договора с подрядчиком ввиду его отставания от графика (медучреждение должно было быть сдано в третьем квартале текущего года), сообщили корреспонденут ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Поликлиники — важная составляющая первого звена. Поэтому нельзя допускать срыва сроков строительства — люди ждут, что смогут получать необходимые услуги поблизости от дома и в полном объёме», — сказал пермский губернатор.

По его словам, в настоящее время на территории региона строится девять медицинских учреждении. Планируется, что пять из них введут до конца 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 года минстрой Прикамья заявил о расторжении договора с подрядчиком, занятым в строительстве детской поликлиники на ул. Шишкина 20 в Перми. Согласно плану, объект должны сдать в конце 2019 года. Чиновники указали, что готовность поликлиники составляет всего 65%.

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