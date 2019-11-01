Анкара, , 09:15 — REGNUM Третьей мировой войны избежать не удастся и главными её участниками станут Россия, Китай и США, причем две из этих стран могут войти в союз против оставшейся. Об этом пишет в своей новой книге «Третья мировая война» генерал-майор ВС Турции в отставке Осман Памукоглу, о ней 1 ноября пишет издание Aydinlik Gazetesi.

По мнению эксперта, на неизбежность Третьей мировой войны указывают огромные военные бюджеты государств и особенно сверхдержав, которые продолжают ежегодно расти.

Также Памукоглу считает, что новая мировая война будет похожа на прошлые и будет иметь схожие предпосылки, то есть, по мнению эксперта, «из-за желания стран, направляющих экономическое развитие, не потерять или расширить зоны своего господства и контроля над ресурсами».

При этом он отмечает, что война не коснется всех пяти континентов и оставит в стороне Африку и Южную Америку, а наиболее пострадают от неё Восточная Европа, Балканы, Ближний Восток, Восточная Азия, Индокитай и Тихоокеанский регион.

Также на вопрос между кем начнется новая война, эксперту уверенно отвечает: «Между США, Китаем и Россией. Возможно, две из этих сторон объединятся против третьей» и подчеркивает, что инициатором войны будет сторона, против которой работает время и начнет её, когда ситуация для неё станет невыносимой.

«Этой стороной будут Соединенные Штаты Америки», — заявляет Памукоглу.

Кроме этого, исходя из опыта прошлых войн, он предполагает, что РФ и США вступят в союз против КНР, однако ничем это не обосновывает. В итоге сторонами противостояния он называет Россию и США против Индии и Китая.

И ещё эксперт считает, что причиной новой войны будет какой-нибудь незначительный инцидент на вроде происшествия на границе, уничтожения самолета, затопления рыболовного судна, террористического акта или покушения, причем этот инцидент совсем необязательно будет реальным.

Отметим, 31 октября американское издание Foreign Policy сообщило, что из-за того, что армия США слабо подготовлена к противостоянию с Россией и Китаем, Вашингтон рассматривает возможность удара по Дальнему Востоку.