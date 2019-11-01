Киев, , 09:05 — REGNUM Украина не намерена за свой счёт восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру ДНР и ЛНР, даже если республики вернутся в состав Украины, заявил министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий 31 октября в эфире телеканала «1+1».

Чиновник считает, что в Донбасс можно вложить часть неких «репараций», полученных от России.

«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории «страна-агрессор», выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», — заявил он.

Криклий рассказал, что Украина собирается восстанавливать только подконтрольную территорию Донбасса, причём за счёт привлечения иностранных инвестиций.

Напомним, после начала войны в Донбассе, украинские политики и СМИ принялись рассказывать о некой «российской агрессии». Таким образом они пытаются избежать признания того факта, что против ВСУ воюют граждане Украины, восставшие против режима, который пришёл к власти в Киеве в результате госпереворота в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что на восстановление временно подконтрольной Украине части Донбасса необходимо потратить минимум 372 млн евро.

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