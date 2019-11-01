Ташкент, , 08:59 — REGNUM Соглашение о партнерстве и сотрудничество подписали министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и посол Великобритании в республике Тимоти Торлот, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Отмечается, что соглашение способствует обеспечению продолжительности двусторонних отношений после выхода Великобритании из Европейского союза.

Документ носит комплексный характер и направлен на сохранение правовых основ двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, политической, промышленной, транспортной и других сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре страны Европейского союза согласились на отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года. Это связано с тем, что британский парламент отказывается ратифицировать соглашение по Brexit.

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