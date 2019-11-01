Москва, , 08:55 — REGNUM Россия не планирует создания военного союза с Китаем. Об этом 1 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

»Если понимать под союзничеством военный (союз), ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать», — заявил Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая никогда ещё не были «на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах», которые включают экономику как базис отношений и область обеспечения российских и китайских интересов на мировой арене.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 октября глава МИД России Сергей Лавров на открытии встречи с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером заявил, что Россия тесно сотрудничает с представителями ОБСЕ, её различными институтами и структурами и поддерживает усилия генерального секретаря организации по повышению эффективности ОБСЕ.