Якутск, , 09:03 — REGNUM От жителей Дальнего Востока на участие в конкурсе «Лидеры России 2020» поступило 9 644 заявки. Больше всех хотят стать лидерами приморцы, хабаровчане и якутяне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Наибольшую активность при подаче заявок в ДФО проявили жители Приморского края, Хабаровского края и Якутия.

Всего с момента старта заявочной кампании на конкурс управленцев «Лидеры России» подано 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира, озвучил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

От приморцев поступило 2 054 заявки, от жителей Хабаровского края — 1 881, из Якутии пришло — 1 300 заявок.

Жители Бурятии прислали 1 057 заявок, Приамурья — 901, Забайкальский край — 874, Сахалин — 795 заявок, Камчатка — 359, Колыма — 225 заявок, Еврейская автономная область — 115 заявок и малонаселённая Чукотка ограничилась 83 заявками.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России».