Киев, , 08:53 — REGNUM Новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной находится в стадии отбора кандидатов, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщил 31 октября телеканал «1+1».

»…Это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения», — рассказал он журналистам.

Пристайко отметил, что обмен заключёнными не привязан к встрече в «нормандском формате», но если встреча способствует ускорению процесса, то Киев не возражает.

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной произошёл обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. Украинская сторона в основном обменяла собственных граждан, чья «вина» состояла в несогласии с курсом страны после госпереворота 2014 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова рассказала, что обмен пленными между ДНР и Украиной затягивается из-за невозможности согласовать списки участников.

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