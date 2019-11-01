Киев, , 08:38 — REGNUM Фотография президента Украины Владимира Зеленского, который стоит перед сидящим генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, вызвала массу насмешек пользователей социальных сетей.

Пользователи сравнили Зеленского с провинившимся учеником, а также с официантом, которому клиент делает заказ:

Юрий Барановский «Официант, борщ сегодня удался. Пишу положительный отзыв вашей кухне».

Tatyana Max «Чего изволит пан? Сей же час сбегаю, принесу».

Ксения Сузина «Двойку в журнал пока ставлю только карандашом!»

«Трудно мне жить слугой, а хозяином мне не быть» М.А.Пушкина. Виктор Беркут

Отметим, что фотограф запечатлел момент, когда Столтенберг расписывался в книге отзывов во время своего официального визита в Киев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Польше разгорелся скандал из-за фото, на котором президент Польши Анджей Дуда подписывает документ, стоя в униженной позе перед президентом США Дональдом Трампом, который ставит свою подпись, сидя в кресле. В итоге польский телеканал Belsat TV уволил сотрудника, который опубликовал данную фотографию.

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