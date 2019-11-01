Петропавловск-Камчатский, , 08:53 — REGNUM На Камчатке в День народного единства, 4 ноября, пройдёт митинг под лозунгом «Камчатка достойна жить лучше!», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Об участии в митинге заявили представители всех оппозиционных сил региона — политических партий и общественных объединений. Исключение составят только представители «Единой России».

Организаторы акции — лидер фракции «Справедливой России» в краевой думе Михаил Пучковский, журналист Владимир Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке граждане с начала 2018 года требуют отставки губернатора на митингах, пикетах и прочих акциях протеста. СМИ со ссылкой на различные источники прогнозируют, что Владимир Илюхин уйдёт в отставку досрочно, весной 2020 года.