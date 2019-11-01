Абуджа, , 08:27 — REGNUM Правительство Нигерии временно сняло запрет на деятельность внутри страны двух международных благотворительных организаций — Action Against Hunger и Mercy Corps. Запрет был введен в сентябре 2019 года, передает ВВС Africa.

В настоящее время гуманитарным организациям разрешено возобновить свои программы, о чем официально сообщила министр Нигерии по гуманитарным вопросам Садия Умар Фарук в столице страны, Абудже.

Напомним, что в сентябре сотрудников Action Against Hunger и Mercy Corps обвинили в оказании помощи боевикам «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проявляющим активность на севере Нигерии.

По словам журналистов, опасения по поводу растущего гуманитарного кризиса на северо-востоке страны неумолимо растут, и, по оценкам неправительственной организации Врачи без границ, 85% штата Борно недоступно центральной власти, так как находится под контролем боевиков. Две запрещенные в сентябре организации входят в число неправительственных организаций, которые предоставляют гуманитарную помощь уязвимым группам населения, подверженным риску в связи с исламистским мятежом.

Теперь правительство начнет перерегистрацию гуманитарных агентств, действующих в регионе, заявила Фарук.

В ответ на это представители организации Action Against Hunger сообщили, что поддержат любое расследование, и решительно отвергли обвинение в пособничестве террористической организации.

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