Сринагар, Индия, , 08:14 — REGNUM Американский конгрессмен-республиканец Джордж Холдинг выступил в поддержку «дерзких шагов» премьер-министра Индии Нарендры Моди в Кашмире. Об этом 1 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В официальном заявлении Джордж Холдинг подчеркнул, что отмена особого статуса штата Джамму и Кашмир «позитивно скажется на стабилизации региона в долгосрочной перспективе». По словам американского конгрессмена, кашмирцы «заслуживают лучшего будущего», которое станет возможным благодаря действиям правительства Индии во главе с Нарендрой Моди.

«Положения статьи 370 Конституции Индии считались временными и являлись препятствием на пути экономического развития и борьбы с терроризмом», — добавил он.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права и привилегии штата Джамму и Кашмир, с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны.

Данный субъект федерации был разделен на две части — Джамму и Кашмир и Ладакх, причём правовой статус каждой из указанных административных единиц был понижен до уровня союзной территории. Нововведения вступили в силу 31 октября 2019 года.