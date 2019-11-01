Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:10 — REGNUM Популярный танзанийский комик Идрис Султан был доставлен в главный полицейский участок города Дар-эс-Салам после того, как он на своих страницах в социальных сетях поделился фотографиями, на которых он поменял свое лицо с лицом президента Танзании Джона Магуфули. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление адвоката и членов семьи задержанного.

Его адвокат Элия Риоба сообщила журналистам, что Султана содержат под стражей в соответствии с законом о киберпреступности, который запрещает выдавать себя за другого человека.

Комик и бывший победитель шоу Big Brother Africa, имеющий более пяти миллионов подписчиков в социальных сетях, поделился двумя фотографиями, передает телерадиокомпания. На одной из них лицо президента Магуфули было наложено на лицо Султана на одном из его фото, где он одет в комплект с подтяжками и стоит в позе со сложенными на груди руками и закатанными рукавами рубашки. На другом фото лицо комика было наложено на лицо Магуфули, сидящего в костюме и на президентском стуле с национальным гербом.

Султан подписал фотографии на суахили: «Мы поменялись ролями на один день, чтобы он мог спокойно провести свой день рождения».

Во вторник, 29 октября, президент Магуфули отметил свое 60-летие, сообщают журналисты.

Вскоре после того, как в сети появились сообщения о шутке, на аккаунте в Instagram, который, как считается, принадлежит региональному комиссару полиции Дар-эс-Салама, Полу Маконде, было опубликовано одно из фото с подписью, в которой Султану призвали обратиться в любой полицейский участок города для получения дальнейших инструкций.

Он добавил, что Султан «не знает границ своей работы».

Напомним, ранее правозащитники подвергли критике закон о киберпреступности, заявив, что он ущемляет свободу слова. В случае признания виновным ему грозит до семи лет тюрьмы, отмечают журналисты.