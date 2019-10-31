Начало конца? В США запустили процедуру импичмента Трампу — трансляция

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 31 октября 2019 года «за» начало общественных слушаний по процедуре импичмента проголосовали 232 представителя. 196 выступили против.

Процедуру отрешения президента от должности инициировали демократы. 24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп должен быть подвергнуть импичменту. Трампа подозревают в попытке давления президента Украины Владимира Зеленского, чтобы было проведено расследование в отношении бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.