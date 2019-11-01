Барнаул, , 07:41 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказал свое мнение по поводу участия в заседании президиума Госсовета по развитию здравоохранения, состоявшемся в Калининграде. Как сообщает пресс-служба алтайского губернатора, в первый день, когда работали тематические площадки Госсовета, главный акцент был сделан на необходимости модернизации и значительного повышения качества работы учреждений первичного медико-санитарного звена.

«Это та часть системы здравоохранения, куда наиболее часто обращаются наши жители, пациенты. Потому что со всеми недомоганиями мы в первую очередь идем в наши поликлиники, ФАПы, амбулатории и другие такие учреждения массового посещения», — пояснил глава Алтайского края Виктор Томенко.

Также, по его словам, обсуждались вопросы кадрового обеспечения здравоохранения, уровня заработной платы, социальных гарантий, социального пакета, уровня престижа врача. «В большей или меньшей степени был затронут вопрос внедрения института врача общей практики или, где лучше это приживается, семейного врача», — отметил Виктор Томенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Калининграде президент России Владимир Путин провёл расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения. Итогом расширенного заседания президиума Госсовета стало принятие комплекса решений по модернизации всей системы первичной медико-санитарной помощи, по поддержке и развитию других уровней и направлений медицины.

Ранее он встретился с калининградской общественностью и, отвечая на один из вопросов, отметил, что готов поддержать ужесточение ответственности врачей за ошибки при обследовании пациентов.

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