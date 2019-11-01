Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Члены Демократической партии в палате представителей Конгресса США планируют начать публикацию стенограмм с закрытых слушаний, проводившихся в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа, заявил глава комитета по разведке Адам Шифф в эфире телеканала CNN.

Он назвал необоснованными претензии республиканцев, которым якобы не давали достаточного времени на опрос сотрудников администрации президента США, дававших показания на заседаниях.

«Эти аргументы являются полностью ложными, за одним исключением… Ожидается, что мы начнем публиковать стенограммы на следующей неделе», — заявил Шифф.

По его словам, после публикации стенограмм будет явно видна ложь республиканцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США попытались сорвать закрытое заседание комитетов, ведущих расследование в рамках импичмента Трампа. Республиканцы также обвинили демократов в недопуске к опросу свидетелей, дающих показания в ходе закрытых заседаний.

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