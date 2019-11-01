Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сменил место налоговой регистрации со штата Нью-Йорк на штат Флорида из-за плохого отношения к нему нью-йоркских политиков. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Я и моя семья сделают Палм-Бич, Флорида, своей постоянной резиденцией. Я уважаю Нью-Йорк и его жителей и всегда буду уважать, но, к сожалению, несмотря на то, что я плачу миллионы в бюджет города и штата, местные политики ко мне очень плохо относились», — заявил он.

Также Трамп, несмотря на намерения сменить место налоговой регистрации, пообещал всегда поддерживать Нью-Йорк и его «замечательных» жителей.

«Он всегда останется в моем сердце», — добавил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в одном из баров американского штата Флорида мужчина оскорбил и плюнул в сторонника Дональда Трампа. Виновника произошедшего арестовала полиция, однако сам задержанный заявил, что ему все равно.

Читайте ранее в этом сюжете: Флоридца арестовали за плевок в сторонника Трампа