Курган, , 06:47 — REGNUM В правительстве Курганской области назначен начальник регионального Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Им стал Станислав Носков, исполнявший ранее обязанности руководителя данного ведомства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ранее Станислав Носков был первым заместителем начальника главного управления МЧС по Курганской области. Он — боевой офицер, участник ограниченного контингента миротворческих сил в зоне Грузино-Абхазского конфликта и контртеррористической операции в Чечне.

Окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, работает в системе МЧС России с 2002 года.