Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Оборонная стратегия США требует наращивания военного присутствия американских сил в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил 31 октября журналистам министр обороны США Марк Эспер.

«Чтобы выполнить её (стратегию — прим. ИА REGNUM), нужно больше участия, нужно перебросить силы в регион. Нужно также увеличить присутствие в регионе», — сказал представитель Пентагона, отвечая на вопрос об активизации действий Китая.

По его словам, такие действия должны сопровождаться одновременной координацией усилий и укреплением союзов с партнёрами по региону.

Ранее, напомним, глава Пентагона обвинил Китай в дестабилизации ситуации в этом регионе и сообщил, что Вашингтон выработает ответные действия.

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