Курильск, Сахалинская область, , 06:04 — REGNUM Программа пребывания японских туристов на курильском острове Итуруп сокращена из-за надвигающегося шторма, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя компании «Гидрострой-тур» Марину Евгенову.

Остров Итуруп. Аэропорт Kremlin.ru

«В связи со штормовым предупреждением группу пришлось срочно отправлять на теплоходе «Этопирика» на Кунашир», — заявила она.

Евгенова отметила, что японские туристы успели посетить двухчасовую экскурсию по городу Курильску. Ожидается, что теплоход с туристами прибудет на Кунашир в 14:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября первая группа туристов из Японии прибыла на остров Кунашир. В составе туристической группы также есть и японские правительственные чиновники. Ожидалось, что 1 и 2 ноября тургруппа из Японии посетит Итуруп.

Читайте ранее в этом сюжете: Первая группа туристов из Японии прибыла на южные Курилы