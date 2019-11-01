Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа планирует выдвинуть Чеда Вульфа на должность исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ), сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что Вульф в настоящее время возглавляет один из департаментов МВБ. Газета отмечает, что он станет уже пятым по счету и.о. главы ведомства во время президентского срока Трампа. Официально Белый дом пока отказался комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября и.о. главы МВБ США Кевин Макалинан подал в отставку. По словам американского лидера Дональда Трампа, Макалинан решил уйти в частную жизнь и проводить больше времени со своей семьей. Он также подчеркнул, что на его должность отныне претендуют «много замечательных кандидатов».

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