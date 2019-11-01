Новосибирск, 1 ноября 2019, 05:01 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выступая на общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России», заявил, что регионам сложно реализовывать комплексные национальные проекты, в которых задействованы средства нескольких нацпроектов. Причина — ограничения взаимодействия с Минфином России.«Нацпроекты сегодня узкофункциональны и даже узковедомственны, — цитирует «РБК Новосибирск» Травникова. — У каждого федерального ведомства есть свой нацпроект, на достижение целей в рамках этого нацпроекта сконцентрировано внимание и финансовые ресурсы. Когда необходимо сделать «шаг влево или вправо», это можно сделать только в том случае, если Минфин РФ выделяет дополнительное целевое финансирование. Реализовывать комплексные программы развития достаточно сложно».Задача регионов и центра, по мнению новосибирского губернатора, — найти инструменты связки национальных и федеральных проектов в общие комплексные программы.
«Война. Хроника 1941-1945 г.г»
Новосибирский губернатор рассказал о проблемах в реализации нацпроектов
В 2018 году в России были приняты национальные проекты на период с 2019 по 2024 год, которые опосредованно являются преемниками нацпроектов, принятых в 2005 году. Новые проекты федерального масштаба разработаны по трём основным направлениям - экономический рост, человеческий капитал и комфортная среда для жизни. Владимир Путин подписал указ, утверждающий нацпроекты, 7 мая 2018 года.