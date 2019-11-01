Анкара, , 04:57 — REGNUM Турция передала России 18 военнослужащих правительственных войск Сирии, захваченных в плен на севере протурецкими отрядами, сообщает пресс-служба турецкого министерства обороны на официальной странице в Twitter.

«18 военных сирийского режима, задержанных в ходе… военных мероприятий к юго-востоку от Рас-эль-Айна 29 октября, были переданы в рамках координации с властями Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября минобороны Турции заявило о пленении 18 военнослужащих Сирийской арабской армии. Турецкое военное ведомство отметило, что к расследованию инцидента подключились представители РФ.

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