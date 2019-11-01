Москва, , 04:31 — REGNUM Россия и Белоруссия в ближайшие годы намерены реализовать совместную программу «ДНК-идентификация», предполагающую создание единой базы генетических данных граждан двух стран. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в опубликованном 1 ноября интервью газете»Известия».

По его словам, программа осуществляется в интересах министерств здравоохранения и следственных органов двух стран.

«В результате её реализации будет создан банк генетических данных населения Российской Федерации и Республики Беларусь, чтобы выявить географические, национальные особенности людей с точки зрения восприятия лекарственных препаратов», — отметил Рапота.

Следственным органом, добавил он, создание такой базы данных нужно, «естественно, в интересах следствия».

«Это позволит раскрывать опасные преступления против личности, идентифицировать преступников, формировать доказательную базу для привлечения преступников к ответственности», — пояснил Рапота.

Реализовать программу, по словам госсекретаря, планирует «через пару лет». Сбором данных для создания единой базы в России этим занимается Институт общей генетики РАН, в Белоруссии — Институт генетики и цитологии НАН.