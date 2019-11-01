Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Решение палаты представителей американского конгресса 31 октября прокомментировал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» — написал американский лидер.

В свою очередь, в Белом доме в ответ на голосование в конгрессе заявили, что Трамп не сделал ничего плохого, и что запуск процедуры фиктивного импичмента начался с подачи спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Напомним Пелоси, представляющая Демократическую партию США, ранее сообщила, что резолюция, описывающая правила проведения импичмента президента, поддержана голосами 232 человек, против высказались 196.

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