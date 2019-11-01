Киев, , 03:53 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась в ходе заседания из-за нежелания коллег рассматривать её поправку к законопроекту о разъединении активов газотранспортной системы Украины. Соответствующее видео опубликовало на своём YouTube-канале издание «Украинская правда».

«Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство», — заявила депутат, не сдерживая эмоций.

Скороход пожаловалась, что пока она пыталась внести на рассмотрение свои правки, кто-то из коллег подошёл к ней и попросил «перестать их подавать».

В результате предложение депутата всё же было вынесено на госование, но не нашло поддержки большинства.

Напомним, Верховная рада 31 октября поддержала законопроект о внесении ряда поправок в законодательство, необходимых для создания независимого оператора газотранспортной системы страны.