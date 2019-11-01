Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Администрация американского президента Дональда Трампа решила приостановить выделение помощи Ливану на нужды по обеспечению безопасности в размере $105 млн, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам источников, Госдеп США уведомил американский Конгресс о приостановке военной помощи Ливану. Причина, по которой финансирование было приостановлено, не сообщается. Один из источников подчеркнул, что Госдепартамент также не назвал причину и Конгрессу США.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября после отставки ливанского премьер-министра Саада Харири госсекретарь США Майк Помпео призвал политические силы Ливана как можно скорее сформировать новое «эффективное» правительство. Он подчеркнул, что массовые протесты в стране являются свидетельством желания ливанского народа искоренить коррупцию.

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