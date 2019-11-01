Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана на должность первого заместителя госсекретаря. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Назначение Бигана теперь должен утвердить Сенат США. Ряд СМИ со ссылкой на представителей вашингтонской администрации сообщает, что в случае назначения Биган продолжит выполнять свои обязанности в качестве представителя США по КНДР.

Напомним, до последнего времени должность первого заместителя госсекретаря занимал Джон Салливан. В октябре Дональд Трамп предложил назначить его новым послом Соединённых Штатов в России. Кандидатура Салливана в настоящее время проходит утверждение