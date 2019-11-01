Исламабад, , 09:13 — REGNUM 31 октября оппозиционный «Марш свободы» достиг своей цели — столицы страны Исламабада, где пройдут массовые митинги и сидячая забастовка.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, на пятый день «Марш свободы», вышедший из Карачи (провинция Синд), достиг Исламабада и приступил к приготовлениям к массовой акции протеста. В общей сложности, оппозиционеры прошли 1450 километров. Лидер «Марша», председатель оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Маулана Фазлур Рехман заявил, что акции проходят по плану и не будут отложены. Оппозиционные партии планируют провести митинг и сидячую забастовку в столице, чтобы потребовать отставки правительства.

Напомним, что лидер партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».