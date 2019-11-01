Исламабад, , 09:11 — REGNUM 31 октября МИД Пакистана выпустил специальное заявление по поводу вступления в силу решения от 5 августа о разделе бывшего индийского штата Джамму и Кашмир на две союзные территории.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал назвал раздел индийского штата «грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и двусторонних соглашений, в том числе Симлского договора 1972 года». По словам пакистанского дипломата, Кашмир — это международно-признанная спорная территория, и никакие односторонние шаги правительства Индии не могут изменить этот статус.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.