Исламабад, , 09:20 — REGNUM 31 октября МИД Пакистана осудил Афганистан за то, что страна выдвигает обвинения через средства массовой информации, отказываясь от шагов по снижению напряженности на границе.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, во внешнеполитическом ведомстве Пакистана сочли неуместными действия афганских коллег, которые обвинили Исламабад в «нарушении международного права и суверенитета Афганистана». Ранее пакистанские военные сообщили, что группа пограничников, возводивших заграждение на границе, попала под обстрел с афганской стороны. В результате, шестеро военных и пятеро мирных жителей получили ранения. Пакистанские военные «дали достойный ответ на провокацию», обстреляв районы, откуда предположительно велся огонь.

Пакистан предложил провести совместное расследование инцидента, а также принять меры для снижения напряженности. Среди них — встречи командования и совещания старейшин-пуштунов.