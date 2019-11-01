Исламабад, , 09:02 — REGNUM 31 октября министр обороны Пакистана и ответственный за переговоры с оппозицией Первез Хаттак заявил, что правительство пойдет на силовое наведение порядка, если участники «Марша свободы» нарушат договоренности.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава оборонного ведомства подчеркнул, что правительство никоим образом не препятствует «Маршу свободы» и поддерживает контакты с оппозиционным советом лидеров-рахбаров. Однако, по словам Первеза Хаттака, если протестующие попытаются нарушить договоренности и прорваться в так называемую «красную зону» Исламабада, где расположены основные госучреждения, правительство пойдет на применение силы.

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».